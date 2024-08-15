Чернык оценил успехи ВСУ на Курщине и атаку по аэродромам России

Военный эксперт считает, что "на данный момент динамика успеха на нашей стороне".

Эффективные удары по врагу в Курской области и самая большая за всю войну атака на четыре военных аэродрома России свидетельствуют о том, что Украина перехватила инициативу на поле боя.

Такую оценку дал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Чернык, сообщает "24 Канал".

Продвижение в Курской области

Силы обороны Украины продвигаются в Курской области. На 14 августа под их контролем находилось около 1000 кв. км территории региона. Для сравнения – площадь Москвы составляет 2500 кв. км.

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"Высшая кульминация движения и скорости уже позади, хотя мы продвигаемся дальше. Противник имеет ресурс, они точно будут мобилизоваться, переконцентрироваться и перегруппироваться", – считает Чернык.

Он отметил, что инициатива на поле боя перехвачена украинскими войсками. Украина приближается к точке перелома в войне.

Эксперт также обратил внимание на захват российского города Суджа, ставший мощным показателем, ведь это большая логистическая точка – огромный узел шоссейных дорог и большой железнодорожный узел. Именно по железной дороге доставляется 90% всего, что россияне возят на фронт.

"Если в организме перерезать центральную артерию — он застынет. Такой эффект имеет и перерезание стратегических дорог. Является ли это частью главного замысла — не сомневаюсь", — сказал Чернык.

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Атака по аэродромам России

Полковник запаса также прокомментировал самую масштабную с начала войны украинскую атаку по военным аэродромам России — "Борисоглебск", "Балтимор", "Саваслейка" и "Воронеж".

"Российская ПВО по-настоящему деградирует. Россияне заявили, что отказываются от 33-миллиметровых пушек на системах "Панцирь-С1". Следовательно, они нецелесообразны, не выполняют свои задачи, даже борьбы с беспилотными системами", — рассказал эксперт.

На пораженных российских аэродромах была размещена серьезная авиация – Су31, Су-34. Также есть информация о повреждении большого транспортного самолета Ту-76.

"Это именно тот масштаб атак, которого мы ожидали. Если смотреть глобально – мы точно перехватили инициативу, на эту минуту динамика успеха на нашей стороне. Вместе с тем держим эмоции позитива на твердой золотой середине", – резюмировал Чернык.

Кстати, в статье издания The Washington Post говорится, что украинская операция в Курской области показала хрупкость системы президента России Владимира Путина и заставила граждан его страны заинтересоваться войной.

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