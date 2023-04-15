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"Черный клоун": террорист Гиркин возмутился призывом Пригожина завершить войну против Украины

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2768
Время на прочтение
1 мин
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"Черный клоун": террорист Гиркин возмутился призывом Пригожина завершить войну против Украины

Обострение между двумя российскими террористами растет.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) набросился с обвинениями на главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, после того, как он призвал прекратить войну против Украины, поскольку "целые спецоперации были достигнуты".

Об этом Гиркин написал в Telegram.

"Я правильно понял, что Чорный Клоун прямо призвал к отторжению от РФ половины Донецкой Народной Республики, столицы и трети территории Запорожской области, сданного в ходе "непростого решения" Херсона? Интересно – напишет ли на него кто-нибудь заявление в прокуратуру? Вопрос риторический… "этот призыв – чей надо призыв", — написал Гиркин.

Напомним, Соловьев набросился на Гиркина из-за "оскорбления" Путина (видео).

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Дата публикации
Просмотры
2768
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