"Черный лебедь" для Путина: военный эксперт рассказал, почему в России не смогут объявить мобилизацию

"Черный лебедь" для Путина: военный эксперт рассказал, почему в России не смогут объявить мобилизацию

В Россию идут и идут гробы, подчеркнул Жданов.

На 21-й день войны вся активная часть вооруженных сил России вымотана почти до конца, она на последнем дыхании, но Путин не может позволить себе ввести военное положение и начать мобилизацию.

Об этом в интервью Обозревателю рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Если он объявит мобилизацию, то это может быть тем "черным лебедем", который вызовет социальный взрыв в России. Тогда сразу все спросят: а как же непобедимая легендарная Красная армия, самая сильная в мире? Это первое. Второе – потеряно время. В Россию идут и идут гробы. Общество уже начинает задавать вопросы: а за что мы воюем в Украине? Зачем она нам нужна? Мы же такая богатая и сильная страна, зачем мы полезли в Украину? — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Черниговской области украинские защитники сбили еще один Су-34 российских оккупантов.

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