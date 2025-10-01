- Дата публикации
"Черный рынок" во время войны: стало известно, сколько оружия исчезло в Украине
В Украине за время полномасштабной войны потеряно или похищено более 491 тысяч единиц оружия, причем за последний год эта цифра выросла почти вдвое.
Критическая ситуация с оборотом оружия в Украине. С начала полномасштабной войны 2022 года в стране потеряно или похищено более 491 тысяч единиц оружия, и динамика вызывает серьезную обеспокоенность.
Такую информацию предоставляет "Опендатабот".
За последний год количество пропавшего оружия выросло почти вдвое: если в сентябре 2024 года фиксировалось 270,9 тысяч случаев, то к сентябрю 2025-го эта цифра достигла почти полумиллиона.
Что именно исчезает и как
Анализ показывает, что подавляющее большинство случаев (94%) — это потеря оружия, тогда как на похищение приходится лишь 6%.
Чаще исчезает следующее вооружение:
Автоматы: более 149 тысяч единиц. Это, в частности, более 99 тысяч единиц АК-74.
Охотничьи ружья: более 135 тысяч единиц.
Пистолеты: боевые и резиновый шар суммарно составляют примерно четверть всех случаев потерь и похищений.
География опасности
Наибольшие объемы утраченного оружия зафиксированы в ключевых регионах, как при фронтовом, так и глубоком тылу.
Лидерами по количеству пропавшего оружия являются:
Киев: 78,5 тысяч единиц.
Донецкая область: 72,2 тысяч единиц.
Николаевская и Киевская области: по 50,1 тысяч единиц.
Запорожская область: 36,9 тысяч единиц.
Ранее сообщалось, что самый важный канал поставки оружия для Украины оказался под угрозой.