"Черный рынок" во время войны: стало известно, сколько оружия исчезло в Украине

Оружие / © Pixabay

Критическая ситуация с оборотом оружия в Украине. С начала полномасштабной войны 2022 года в стране потеряно или похищено более 491 тысяч единиц оружия, и динамика вызывает серьезную обеспокоенность.

Такую информацию предоставляет "Опендатабот".

За последний год количество пропавшего оружия выросло почти вдвое: если в сентябре 2024 года фиксировалось 270,9 тысяч случаев, то к сентябрю 2025-го эта цифра достигла почти полумиллиона.

Что именно исчезает и как

Количество утраченного и похищенного оружия / © Опендатабот

Анализ показывает, что подавляющее большинство случаев (94%) — это потеря оружия, тогда как на похищение приходится лишь 6%.

Чаще исчезает следующее вооружение:

Автоматы: более 149 тысяч единиц. Это, в частности, более 99 тысяч единиц АК-74.

Охотничьи ружья: более 135 тысяч единиц.

Пистолеты: боевые и резиновый шар суммарно составляют примерно четверть всех случаев потерь и похищений.

География опасности

Где больше всего теряют и воруют оружие / © Опендатабот

Наибольшие объемы утраченного оружия зафиксированы в ключевых регионах, как при фронтовом, так и глубоком тылу.

Лидерами по количеству пропавшего оружия являются:

Киев: 78,5 тысяч единиц. Донецкая область: 72,2 тысяч единиц. Николаевская и Киевская области: по 50,1 тысяч единиц. Запорожская область: 36,9 тысяч единиц.

Ранее сообщалось, что самый важный канал поставки оружия для Украины оказался под угрозой.