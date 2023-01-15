Черный ящик: украинская разведка намекнула российским летчикам о возмездии (фото)

В ГУР Минобороны воспользовались прозрачной метафорой, опубликовав фото с "черным ящиком" на фоне самолета российских вооруженных сил.

После массовой террористической ракетной атаки, осуществленной 14 января Российской Федерацией с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, дальних бомбардировщиков Ту-22м3 и истребителей Су-35, в ГУР Минобороны прозрачно намекнули на возмездие российским летчикам.

В Telegram-канале украинские разведчики опубликовали фото с "черным ящиком" на фоне самолета российских вооруженных сил.

Этой метафорой они сделали тонкий намек на печальную участь российской военной авиации.

Как известно, бортовой самописец или бортовой регистратор неформально называют "черным ящиком". Это устройство используется в авиации для записи основных параметров полета, внутренних показателей систем самолета, переговоров экипажа. Информация из "черных ящиков" используется для выяснения причин аварий.

Обычно эти ящики яркого оранжевого цвета, но для визуализации украинские разведчики воспользовались буквальной метафорой.

"Black box [черный ящик] — достойное возмездие всем террористам", — говорится в подписи к фото.

Напомним, для массированной атаки по украинским городам российский агрессор использовал крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также осуществил запуск управляемых авиационных ракет по территории Украины. Оружие было направлено на объекты критической инфраструктуры.

Во время ракетных обстрелов по Украине российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. В результате удара погибли мирные жители.

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