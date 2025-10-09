"Червивые дроны-ждуны": "Мадяр" предупредил о новой угрозе для прифронтовых зон

Руководитель Сил беспилотных систем (СБС) Роберт Мадяр Бровди

На путепроводах и в прифронтовой полосе растет опасность, связанная с так называемыми «червивыми дронами-ждунами» — тихоходными разведывательными или ударными беспилотниками, которые враг там оставляет.

Об этом сообщил глава Сил беспилотных систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровди.

Эти замаскированные беспилотники представляют особую угрозу гражданскому населению, особенно в условиях осенне-зимних ночей и тумана.

Глубина проникновения и опасности для гражданских

Хотя такие дроны не являются совершенно новым явлением на фронте, сейчас фиксируется значительное увеличение глубины их проникновения. Если раньше такие «подарки» можно было встретить в 10-15 километрах от линии боевого столкновения (ЛБЗ), то теперь они появляются на расстоянии 20-40 км.

«Глубина проникновения нередко больше, чем проходят тропы, которыми на позиции достаются пехота и пилоты. Встретить такой подарок километрах в 10-15 от ЛБЗ — ежедневное явление. А вот на глубине 20-40 км… это обойдется жизни», — отмечает военный.

Учитывая продолжительность темного времени суток и относительную скорость передвижения гражданского транспорта в прифронтовой полосе, обнаружение такого объекта усложняется, а риск подвергнуться ему резко возрастает. Эти дроны могут быть оставлены на полосовых путепроводах и других объектах инфраструктуры.

Главный призыв к гражданам, находящимся в прифронтовых регионах, — БУДЬТЕ БДИЗНЫЕ, предупредил «Мадяр».

Особое внимание он призвал сохранять во время движения ночью и в условиях плохой видимости (туман, дождь).

«Избегайте остановок в непроверенных местах, особенно вблизи мостов, эстакад и других искусственных сооружений», — говорит военный.

В случае обнаружения какого-либо подозрительного объекта, подобного беспилотнику или его части, не приближайтесь к нему, немедленно сообщите о находке правоохранительным органам или ГСЧС.

Военные подразделения используют все возможные средства для уничтожения этих угроз, включая сбросы дронов, FPV-дроны и стрелковое оружие. Однако осведомленность и бдительность гражданского населения являются решающими для минимизации рисков.

