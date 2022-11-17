"Червона рута" и разговоры с людьми: таинственный Бэнкси показал видео путешествия по Украине

Таинственный уличный художник Бенкси показал видео, как он путешествовал по Украине и создавал свои рисунки. Видео он подписал словами: "В знак солидарности с народом Украины".

Об этом Бенкси написал в своих социальных сетях.

Бэнкси показал, как он путешествовал по Украине во время полномасштабной войны с Россией. Таинственный художник показал процесс создания своих рисунков и как его команда общается с украинцами. Во время разговора одна из женщин рассказала Бэнкси, что на месте разбомбленного россиянами дома когда-то был детский сад, а во время бомбардировки Киевщины там погибли люди.

Свое видео Бенкси подписал словами: "В знак солидарности с народом Украины". На видео художника звучит "Червона рута" Владимира Ивасюка.

Рисунки всемирно известного художника в Украине

Ранее британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке.

Бенкси подтвердил, что ему принадлежит также рисунок на Майдане Незалежности, где дети качаются на противотанковой конструкции, и рисунок мальчика, побеждающего взрослого мужчину, похожего на российского диктатора Путина, в спарринге дзюдо.

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