Чешская гуманитарная организация поможет ремонтировать квартиры черниговцев

Городской совет подписал Меморандум с чешской организацией, которая поможет ремонтировать поврежденные квартиры черниговцев.

Чешская гуманитарная организация присоединяется к восстановлению Чернигова.

Об этом сообщает Черниговский городской совет.

Меморандум о сотрудничестве между Черниговским городским советом и филиалом чешской компании "Человек в беде" (Clovek v tisni), которым предусмотрена помощь пострадавшим черниговцам в восстановлении жилья, подписал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

Среди приоритетных направлений – поиск средств для ремонтов частных помещений, которые получили существенные повреждения.

В Чернигове в результате активных боевых действий повреждено более 850 многоэтажек.

Напомним, посольство Украины в Чехии объявило о сборе средств на закупку всего необходимого для украинской армии.

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