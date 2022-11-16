Чешские "Вампиры" на передовой уничтожают оккупантов стокилограммовыми снарядами

На страже покоя пехоты и боевых штурмовых групп у бойцов отдельной механизированной бригады есть десятки таких иностранных боевых машин, точное количество которых строго засекречено.

Чешские "Вампиры" на передовой уничтожают оккупантов, говорится в ТСН.

Иностранная реактивная артиллерия избивает российских оккупантов на Донецком направлении фронта. Чешские реактивные системы залпового огня имеют лучшую броню, более простую систему наведения на цель и более мощный двигатель. Артиллеристы 110-й механизированной бригады систематически отправляют горячие "подарки" врагу в виде реактивных снарядов весом почти сотню килограммов.

Реактивная система залпового огня RM-70 «Вампир» – аналог советского «Града». Чешская разработка с бронированной кабиной, маневренным шасси и компьютерной утварью активно работает по враждебным целям реактивными снарядами весом почти сотню килограмм. "Главное — быстро, в течение 4 мин после того, как приходит цель отсреливаться и покидаем место", — рассказывают бойцы.

Считанные минуты на то, чтобы сориентироваться на местности, высчитать нужные углы и высоты, а также мгновенное вычисление координат.

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Борис воюет от 14 года и хорошо разбирается в работе топогеодезиста. Точные координаты скопления российской техники артиллеристам предоставили аэроразведчики, зафиксировавшие враждебное перемещение вдоль линии фронта. Военные боевого расчета быстро выставляют прицел на пусковой установке, уже заряженной реактивными снарядами. Тогда короткие реактивные снаряды улетают в сторону врага на 15 км, длинные достаются цели на два десятка километров.

Работа этих артиллеристов прикрывает нашу пехоту на тяжелых участках Донецкого направления. "Вампиры" или чешские "Грады" хоть и не новые, но гораздо более прицельные, чем советские аналоги реактивных систем залпового огня. “Позывная она имеет “композитор”. Делает “музыку” на этих полях – похоронную, но не нам”, – смеется боец.

Убийственный оркестр на этом отрезке фронта преимущественно зарубежный. Рядом с чешским "Вампиром" работает американская "Гаубица М" — "777".

Артиллеристы называют себя специалистами по ландшафтному дизайну – один из них на позывной «СИДР» управлять боевым расчетом на иностранные машине учился на ходу. За полгода работы уже есть собственный рекорд выпущенных убийственных реактивных снарядов.

“Больше всего, что я выпускал за сутки – это было три или четыре пакета. В пакете 40 штук – это 120 – 180 штук. Раньше я работал на "Смерчах" — не сравнить, расходы в соляре, здесь гораздо экономнее, работает безответственно", — рассказывают артиллеристы.

На страже покоя пехоты и боевых штурмовых групп у бойцов отдельной механизированной бригады есть десятки таких иностранных боевых машин, точное количество которых строго засекречено. “Они нас ищут, потому что мы лучше всего прикрываем пехоту, можем вести огонь по дальним целям, которые важно стратегически для противника. Если попадает у противника снаряд в радиусе 5 метров, почти ничего не остается, это мощные установки, делающие свое дело”, — говорят военнослужащие.

Командир боевого расчета реактивного дивизиона на позывной «Джокер» уверяет, что украинские военные уже активно используют против оккупантов новейшие образцы чешских "Вампиров" 2021 года выпуска. "Сейчас мы получили технику на 40 км, процесс наведения очень быстрый, он автоматически все приводится, ты выбираешь цель, только задаешь количество снарядов, которые должен выпустить", — объясняют артиллеристы.

Дополнительный комплект реактивных снарядов дает бойцам быстро перезаряжаться и в считанные минуты снова работать по новым враждебным целям. Эти РСЗО накрывают большие участки территории, уничтожают российскую тяжелую технику и уничтожают живую силу – точно, прицельно и эффективно.

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