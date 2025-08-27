- Дата публикации
Категория
Война
Чешские волонтеры подарили Украине боевой вертолет Black Hawk
Волонтерская инициатива Darek pro Putin передала Украине боевой вертолет, приобретенный благодаря пожертвованиям более 20 тысяч человек. Машина будет использоваться для разведки и обучения пилотов.
Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putin передала Украине вертолет Black Hawk UH-60, приобретенный благодаря коллективным пожертвованиям. В собрании приняло участие более 20 тысяч человек, среди которых были и словаки.
Об этом волонтеры сообщили в социальной сети Х.
"Вертолет Čestmír уже в Украине. Спасибо всем, кто внес свой вклад. Для нас это большая честь. Сегодня Чешская Республика стала первой страной, чьи граждане подарили Украине вертолет", - отмечают организаторы.
Вертолет планируют использовать украинские военные для разведки, специальных операций и подготовки пилотов. Эта структура уже располагает по крайней мере одним таким вертолетом.
Отметим, что сбор средств начался в ноябре 2023 года и длился более года из-за высокой стоимости вертолета американского производства. Название Čestmír символическое: в переводе с чешского “čest” означает “честь”, а “mír” – “мир”.
Ранее президент Чехии Пэтпр Павел заметил, что его страна должна быть частью миротворческих сил в Украине, поскольку она активно поддерживает Киев с начала вторжения.