Black Hawk UH-60 / © aftenposten.no/Ane Hem

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putin передала Украине вертолет Black Hawk UH-60, приобретенный благодаря коллективным пожертвованиям. В собрании приняло участие более 20 тысяч человек, среди которых были и словаки.

Об этом волонтеры сообщили в социальной сети Х.

Black Hawk UH-60. / © aftenposten.no/Ane Hem

"Вертолет Čestmír уже в Украине. Спасибо всем, кто внес свой вклад. Для нас это большая честь. Сегодня Чешская Республика стала первой страной, чьи граждане подарили Украине вертолет", - отмечают организаторы.

Вертолет планируют использовать украинские военные для разведки, специальных операций и подготовки пилотов. Эта структура уже располагает по крайней мере одним таким вертолетом.

Black Hawk UH-60. / © aftenposten.no/Ane Hem

Отметим, что сбор средств начался в ноябре 2023 года и длился более года из-за высокой стоимости вертолета американского производства. Название Čestmír символическое: в переводе с чешского “čest” означает “честь”, а “mír” – “мир”.

Ранее президент Чехии Пэтпр Павел заметил, что его страна должна быть частью миротворческих сил в Украине, поскольку она активно поддерживает Киев с начала вторжения.