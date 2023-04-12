Чешский президент о казни украинца: Россия приравнивается к ИГИЛ, если видео настоящее

Чешский президент заявил, что не могу комментировать видео, поскольку "невозможно проверить его подлинность".

Президент Чехии Петер Павел заявил, что если будет доказано, что видео, на котором россияне отрезают главу украинского военного, аутентично, то это поставит Россию рядом с боевиками ИГИЛ.

Об этом он заявил изданию Ceske Noviny.

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Павел заявил, что комментировать конкретный случай было бы неправильно, поскольку невозможно пока невозможно проверить, это настоящее видео.

Вместе с тем, чешский президент заявил, что уже много других задокументированных случаев, которые нуждаются в осуждении и им не место в 21-м веке.

"Если это подтвердится, это поставит российских солдат рядом с Исламским государством, которое мы все должны осудить", — подчеркнул он, имея в виду террористическую организацию, известную жестокими казнями пленных в Ираке и Сирии.

Поздно вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Перед этим россияне пытали защитника, а затем отрезали ему голову. Российские военные сняли очередное военное преступление.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что пребывание России в составе Совбеза ООН является абсурдом, особенно после того, как стало известно о жестокой казни украинского бойца оккупантами.

Кроме того, мы ранее информировали, что дело об ужасной казни украинского военнослужащего оккупантами находится на личном контроле главы СБУ Василия Малюка, к расследованию привлечены лучшие следователи.

Также на это видео отреагировала госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Она заявила, что это пополняет список обвинений, которые должны предъявить России за ее преступления против Украины. Если это было сделано целью было запугать кого-то – вышло наоборот.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россияне, отрезавшие главу украинского военного и снявшие на видео этот процесс, обязательно будут найдены и наказаны.

Позже глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после распространения видео, на котором россияне отрезают главу украинского военного, заявил, что таких зверств в Европе не было со времен Второй мировой войны.

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