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Символическая дата: почему контрнаступление в Херсонской области начали именно 29 августа

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Символическая дата: почему контрнаступление в Херсонской области начали именно 29 августа

Скриншот с видео

Бойцы ВСУ, с 2014 года сопротивлявшиеся российской агрессии, не зря положили жизни ради победы.

Активность в Херсонской области в день массового расстрела украинских военных в Иловайске, в день памяти погибших защитников — это не случайность, а сознательный выбор украинских войск на фронте.

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире ТСН прокомментировал происходящее на юге Украины.

"Это чрезвычайно символично, потому что это один из лучших способов чествования тех павших героев, которые с 2014 года сопротивлялись российской агрессии на востоке и юге. Это самое лучшее чествование их памяти и подвигов", — отметил эксперт.

Напомним, украинские воины прорвали первую линию обороны в Херсонской области. Сейчас во временно оккупированном Херсоне и области все чаще слышны взрывы, местных жителей призывают находиться в укрытиях.

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Дата публикации
Просмотры
7976
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