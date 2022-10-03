Четкий и справедливый подход: Зеленский обратился к людям в районах, пока контролируемых оккупантами

Российские пропагандисты запугивают людей в районах, пока контролирующих кафиры, что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированной территории.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия оккупантов абсолютным бредом.

"Наш подход всегда был и остается четким и справедливым. Если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом. Это элементарные вещи. Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг... Или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека винить", — отметил Зеленский.

Он сообщил, что сотни тысяч украинских граждан находились на временно оккупированной территории. Многие помогали ВСУ и спецслужбам. Многие просто пытались выжить и ждали, когда вернется украинский флаг.

"Конечно, были и те, кто изменил Украине. Но такие случаи довольно быстро устанавливаются Службой безопасности Украины и не являются массовыми. Россия не встретила массовой поддержки в Украине, и это факт", — добавил президент.

Напомним, спецназовцы уничтожили вражеский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении (видео).

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