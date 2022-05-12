"Четкий паца из Ровно", ставший героем мемов, теперь защищает Украину и "мерзостью" называет врага

Почти 4 миллиона просмотров и множество мемов – именно столько набрало в YouTube видео с высказываниями Ивана Мартынова, который запомнился как «Четкая паца из Ровно». Сейчас он защищает Украину на фронте

Сейчас в серьезном солдате сперва и не узнать парня, прославившегося 7 лет назад своими изречениями в Сети. Тогда он реагировал на повышение стоимости проезда, а его фраза: "Мерзость" о курсе доллара стала легендарной, говорится в ТСН.

"На тот момент, пока я рылся в файлах словарного запаса, именно такое самое корректнее попалось", — рассказывает о своих прославленных словах боец.

Сейчас самому смешно вспоминать, как тогда оценивал экономическую ситуацию в стране. Популярность, говорит, на него свалилась нежданно. «Уже на следующий день была вкусняшка, то уже все киски смотрели в мою сторону», — смеется Иван.

В родном селе на Ровенщине живет его отец. Олег – местный священник, рассказывает, когда Ивану было три, усыновил его из детдома. Но роднее его в мире нет. "Нет, это моя плоть и кровь. Это мой сын. Я его воспитал как мог, с 13 лет, как нас мать бросила", — говорит мужчина.

Хотя и признается, с Иваном было нелегко. Повзрослевший парень внезапно во время Революции Достоинства получил травму на Майдане.

Потом ушел и сам в добровольческий батальон. «Он сказал: папа, это нужно. Хоть что-то, я что-нибудь сделаю. И все. У него там была контузия», – рассказывает отец.

А 5 лет назад подписал контракт с ВСУ. Только недавно вернулся домой, как началась полномасштабная война. «Позвонил по телефону глава сельсовета, Иван собирайся, ты уже знаешь, что произошло. Как раз залил кофе… Заезжает машина, Ваня так посмотрел, как кофе запаривается, эх, развернулся и ушел», — рассказывает Иван о том, как попал на войну на этот раз.

И теперь «мерзость» для него оккупанты, с которыми он воюет на Донецком направлении. «Их можно назвать еще по-другому, но контент», — смеется Иван.

Тем, что сын защищает Украину, отец очень гордится. Говорит, если бы взяли и сам бы двинулся на помощь Ивану.

О своей цели Иван говорит словами четкого пацы. «Полюбому победа за нами, но типа с Богом», — уверяет Иван.

Ведь после победы у него в планах познакомить отца с невесткой.

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