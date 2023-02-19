Четверо оккупантов сбежали с фронта в Ростовскую область, прихватив с собой автоматы

В Ростовской области РФ разыскивают боевиков из незаконного вооруженного формирования – так называемого батальона "Сомали".

Об этом сообщает российский Telegram-канала Baza.

По предварительным данным, четверо боевиков несколько дней назад выехали из оккупированной части Донецкой области и отправились в РФ, прихватив с собой автоматы.

"Согласно ориентировкам полиции, разыскиваются четверо мужчин в возрасте от 28 до 40 лет — они заехали на территорию Ростовской области 15 февраля. Куда мужчины отправились дальше, неизвестно", – говорится в сообщении.

Как минимум двое из разыскиваемых – уроженцы Донецка. Один из них раньше работал в так называемой "полиции ДНР".

"Батальон Сомали" – террористическая незаконная вооруженная группировка, созданна оккупантами на Донбассе еще в 2014 году.

Отметим, что россияне массово отказываются воевать – дезертируют и убегают в тыл, нередко прихватив с собой оружие.

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2022 года в Ростовской области бывший зек, дезертировавший из ЧВК, открыл огонь по полицейским.

В середине января этого года в Липецкой области РФ ликвидировали российского военнослужащего, который с оружием скрылся с войны в Украине. Дезертир был вооружен автоматом и гранатами и во время задержания оказал сопротивление.

В начале февраля в Ростове-на-Дону снова произошла стрельба: неизвестный в ТЦ открыл огонь из автомата и сбежал.

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