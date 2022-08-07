Четверо работников ТЦК на 40 тысяч человек: полковник Тригуб об очередях в военкоматах

Причину очередей в военкоматах глава Дарницкого ТЦК в Киеве объяснил нехваткой работников.
С самого начала полномасштабного вторжения ни один работник территориального центра комплектования (ТЦК) не ушел со своего рабочего места.
Об этом сообщил полковник Руслан Тригуб, возглавляющий Дарницкий ТЦК в Киеве, в интервью Hromadske.
Через 30 лет военкоматы Украины стали центрами комплектования, отметил Тригуб.
"До 2014-го года наше государство не участвовало в войне и не воевало само. Когда в 2014-м началась антитеррористическая операция (и вместе с ней — мобилизация), на тот момент еще были военные комиссариаты. В военкомате работали военный комиссар, его заместитель и пять работников. После того, как началась мобилизация, количество работников значительно увеличилось, а за годы войны ТЦК сильно изменилось", — сообщил Тригуб.
Он назвал два признака этих перемен.
"Во-первых, появилась электронная база, то есть мы можем ею пользоваться. Во-вторых, специалисты, ранее сокращенные, вернулись в штат ТЦК. Они все профессионалы. С начала полномасштабного вторжения ни один работник не ушел со своего рабочего места. Они были здесь круглосуточно в первые несколько недель, когда мы массово отправляли людей", – сказал полковник.
Причину очередей в войсках он объяснил нехваткой работников.
"В одном из отделений четыре работника на 40 тысяч человек, хотя должен быть один работник на полторы тысячи", — отметил он.
Ранее Руслан Тригуб рассказал, что сейчас в Украине в военкоматы приходят очень мало добровольцев, большинство мужчин приходят за отсрочкой или по другим вопросам.
Также он описал, как украинцы пытаются избежать мобилизации.
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