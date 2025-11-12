Четверть армии Путина брошена к Покровску, РФ готовит решающий штурм: эксперт о "дедлайне" Кремля

Армия РФ. / © Associated Press

Реклама

Сейчас около 170 тыс. российских оккупантов сосредоточено на Покровском направлении. Это – почти четверть всей армии противника. Именно на этом участке фронта происходят интенсивные бои.

Об этом сообщил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

"Линия фронта составляет 1 245 км, Покровское направление - примерно 5-6% от всей линии фронта. Там сосредоточена четверть российских войск, происходит более трети, иногда - до половины от общего количества боевых столкновений. На сегодняшний день количество боевых столкновений, чем было зафиксировано.

Реклама

По его словам эксперта, уменьшение количества боевых столкновений на Покровском направлении связано с тактической ротацией, проводимой армией РФ.

"То есть они отводят часть войск не на место постоянной дислокации, а в нескольких километрах, может, десятки километров от линии столкновения. Там они доукомплектовываются, перевооружаются, даже отдыхают. И потом более или менее свежими силами снова будут атаковать", - пояснил аналитик.

Он напомнил, что "фюрер" Владимир Путин отдал приказ своим войскам захватить агломерацию Покровск – Мирноград – Константиновка до 21 ноября.

Напомним, партизанское движение АТЕШ сообщило, что Россия массово перебрасывает военных и технику в Покровск , где оккупантам не хватает резервов. По всей вероятности, подразделения снимают с Херсонского и Запорожского направлений.

Реклама

Военный эксперт Сергей Братчук отмечает, что сегодня выбросить оккупантов РФ из Покровска нереально. По его словам, россияне создали плацдарм, где закрепились, они с южных окраин действительно заходят в город.

Аналитики Института изучения войны отмечают: РФ находится в Покровске, но не может оцепить город. Источник, связанный с украинской военной разведкой, сообщил, что российские войска находятся в большинстве районов Покровска, но не могут оцепить город.