Четвертый год полномасштабной войны будет еще тяжелее: Берлинская объяснила почему

Украина удивила весь мир, когда устояла под давлением агрессора и не капитулировала через несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но это лишь означает, что четвёртый год войны будет только труднее.

Такое мнение высказала руководитель Центра поддержки авиаразведки Мария Берлинская в своем Telegram-канале.

"Вопрос в том, что мы чудеса воспринимаем как данность, как должное. А то и вообще считаем недостаточными. В то время как математику реальности упорно отвергаем", — отметила Берлинская.

По ее словам, то, что Украина дает отпор огромному ядерному государству 12 лет подряд и до сих пор стоит – это чудо, созданное прежде всего героизмом украинцев.

"По мнению ведущих мировых экспертов мы должны были пасть еще три года назад, в первые три недели. А это значит, что четвертый год будет еще тяжелее. Но мы упорно отвергаем такой взгляд. Для многих из нас то, что мы выстояли 3 года полномасштабной войны — только лишнее доказательство, что можно расслабиться. Ну три года справлялись, ничего страшного не произошло! Ну значит и дальше можно не париться, жить обычную жизнь", – отметила Берлинская.

Впрочем, заметила она, страшное произошло. И это даже не ежедневные потери территории.

"Мы сейчас ежесуточно теряем десятки квадратных километров, 3-5 сел. Но страшно то, что самые духовные, мотивированные, пассионарные люди заканчиваются. И новых не будет. Если мы сегодня их не сохраним: дронами, небом, НРК, авто – завтра их не станет. Значит, мы пойдем вместо них", — подчеркнула ветеранка.

Она подчеркнула, что каждый украинец ежедневно должен спрашивать себя, "чем я защитил тех, кто там защищает меня".

"Потому что когда они окончательно закончат – закончится чудо. Чудо, которое мы до сих пор почему-то воспринимаем как данность", – резюмировала Мария Берлинская.

Напомним, ранее в Украине победой в войне называли возвращение к границам 1991 года, однако на сегодняшний день это нереально. Теперь, по словам Берлинской, следует думать, как не потерять границы 2025 года.