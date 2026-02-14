Четыре армии РФ штурмуют Гуляйполе: ВСУ "стесали" уже три комплекта врага

ВСУ на фронте / © Associated Press

Ситуация на Южном фронте остается напряженной. Россияне не оставляют попыток захватить город Гуляйполе в Запорожской области, бросая в бой значительные ресурсы живой силы и техники.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По словам военного, на запорожском направлении украинским защитникам приходится сдерживать давление сразу четырех военных объединений врага.

«Нашим защитникам в Запорожской области фактически противостоят четыре российские армии — 5, 29, 35 и 36-я», — отметил Волошин.

Именно у этих подразделений есть задача прорвать украинскую оборону, захватить Гуляйполе и установить контроль над рядом других населенных пунктов региона.

Интенсивность боев приводит к огромным потерям в рядах оккупационной армии. Как сообщил спикер, ежедневно на этом направлении враг теряет от 300 до 350 солдат личного состава и до сотни единиц вооружения и военной техники.

Из-за эффективной работы Сил обороны Украины российское командование вынуждено постоянно проводить ротации и пополнять разбитые подразделения.

«На Гуляйпольском направлении происходит перегруппировка российских сил. Ведь уже три комплекта воинских частей окупантов Силы обороны Украины „стесали“, — подчеркнул Волошин.

Несмотря на большие потери, враг продолжает давление, пытаясь реализовать свои захватнические планы на юге Украины.

Напомним, украинские Силы обороны сообщили об освобождении села Косивцево в Запорожской области. Об успешной операции ранее заявили в пресс-службе 33-го отдельного штурмового полка.

Отмечалось, что подразделения полка производят поисково-ударные и контрдиверсионные действия на определенном направлении. В рамках этих мероприятий населенный пункт был зачищен от российских военных и взят под полный контроль сил обороны Украины.

В то же время в Генеральном штабе информировали, что на Александровском направлении российская армия совершила две атаки — в направлениях Ивановки и Зеленой Рощи.