Четыре дня подготовки и идут на фронт: Россия активно использует срочников на войне против Украины

Четыре дня подготовки и идут на фронт: Россия активно использует срочников на войне против Украины

Россия активно использует солдат-срочников для войны против Украины.

По данным разведки, такие солдаты проходят 4-дневную подготовку, после чего их перебрасывают на фронт.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Установлено, что в составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы. В настоящее время 98 дивизия оккупанта принимает участие в боях на территории Харьковской области", — говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что новобранцы 8-й армии южного военного округа ВС РФ проходят 4-дневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины.

"Также российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в безвозмездную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок "командировки" — до 2 недель. Озвучена цель — "оказание помощи", — говорится в сообщении.

По информации украинской разведки, в российской армии продолжаются случаи дезертирства. Так, в селе Рыбальче Херсонской области оккупанты разыскивают 15 военнослужащих РФ. Они не желая воевать, бежали из региона.

Напомним, российские захватчики продолжают обстреливать населённые пункты в Харьковской области и город Харьков.

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