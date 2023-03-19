Четыре направления: где может начаться новое контрнаступление ВСУ и что делает РФ, чтобы его предотвратить

У ВСУ есть возможности для одновременного контрнаступления по меньшей мере на четырех направлениях. А россияне пытаются догадаться, где будет основной удар.

Об этом заявил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев, передает FREEДОМ.

Бахмутское направление

"По данным того же российского преступника Евгения Пригожина, в районе Бахмута формируются четыре свежих украинских бригады, что свидетельствует, по его мнению, о возможности контрнаступления ВСУ на этом направлении. Российские источники называют Бахмутское направление второй Курской дугой. То есть тактика времен Второй мировой войны, но уже в исполнении Вооруженных сил Украины — максимальное нанесение потерь в личном составе и технике российским оккупантам, истощение их, обескровливание атакующих частей. А потом – успешный характер контрнаступления”, – отметил Снегирев.

Угледарское направление

Эксперт напомнил, что недавно министр обороны РФ Шойгу посещал позиции россиян в Донецкой области. Вероятно, речь идет об Угледарском направлении.

Визит этот – неслучайный. По мнению эксперта, Шойгу инспектировал фортификационные сооружения своих войск.

"Возможный замысел ВСУ вполне читателен — расстояние от Угледара до Мариуполя около 10 км. К тому же решается и вторая задача — блокировка основного транспортного хаба, Волновахи, — около 40 км от Угледара до Волновахи. Плюс, соответственно, решение проблемы так называемого сухопутного коридора, то есть того участка дороги, соединяющего оккупированный Крым с захваченными территориями Луганской и Донецкой областей, и, соответственно, с РФ”, — отметил Снегирев.

Запорожское и Херсонское направление

Перспективным с точки зрения возможного контрнаступления ВСУ эксперт называет Запорожское направление. Также он не исключает Херсонское направление как перспективное для контрнаступления.

"К тому же рассматривается несколько вариантов, в том числе и форсирование Днепра. Не случайно, по сообщениям пабликов российских оккупантов, сейчас на территории Херсонской области зафиксирована резкая активизация диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — добавил он.

Харьковское или Сватовское направление

По словам Снегирева, Сватовское направление дает возможность выхода непосредственно к Луганску с последующей блокировкой оперирующей российской группировки как на территории Луганской, так и Донецкой областей.

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"То есть сценариев предостаточно. Фактически сейчас, благодаря героическим усилиям ВСУ и, соответственно, военно-технической помощи со стороны Запада, созданы условия для возможного успешного характера деоккупации", — подытожил эксперт.

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