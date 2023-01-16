Четыре направления: генерал запаса СБУ проанализировал, где Россия может наступать

Ягун не исключит, что наступление может происходить на всех четырех направлениях одновременно.

Есть четыре направления, которые российская армия может использовать при наступлении на Украину.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, передает FREEДОМ.

"Какое-то направление будет взято за основное. Это тактика, которая использовалась Красной армией во Второй мировой войне. Поэтому я не думаю, что они откажутся от такой возможности. То есть они могут попытаться продавить оборону Украины в четырех местах и посмотреть, что лучше уйдет, и в то же время усиливать какое-то одно направление", — предположил Ягун.

По его мнению, первое направление – из Беларуси. Скорее всего, в районе границы с Волынской и Ровенской областями.

Второй — на северо-востоке Украины, между Сумами и Харьковом. Эксперт предполагает, что россияне захотят попытаться разделить Харьков и таким образом захватить не только город, но и всю область.

Третье направление – наступление на Луганщине.

"Там будет намного сложнее, потому что там наша хорошая группировка стоит, и у нас есть продвижение… Это может быть просто контратака, контрнаступление с остановкой нашего наступления и перехода в контрнаступление", — предположил генерал-майор запаса СБУ.

Четвертое направление – юг.

По словам Ягуна, россияне создали определенную группировку войск для того, чтобы, возможно, наступать в сторону Запорожья.

Тем не менее, он напомнил, что россияне не отказались от своего намерения отрезать Украину от Черного моря, поэтому их интересуют и Херсон, и Николаев, и Одесса.

"Если мы точно угадаем направление главного удара, если мы будем готовы выстоять под таким ударом и сможем переломить ситуацию в свою пользу, то весеннее наступление (ВСУ. – Ред.), возможно, будет успешным. Мы можем использовать тогда какое-нибудь другое направление, на которому россияне не были готовы, и там у них меньше войск или перейти в контрнаступление на направлении их главного удара", — предположил Ягун.

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