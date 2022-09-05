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Четыре представителя МАГАТЭ покинули ЗАЭС, двое остались на постоянной основе - Энергоатом

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Четыре представителя МАГАТЭ покинули ЗАЭС, двое остались на постоянной основе - Энергоатом

Фото: Энергоатом

Ожидается, что два эксперта МАГАТЭ продолжат работу на Запорожской АЭС на постоянной основе.

Сегодня, 5 сентября, четыре из шести представителей команды инспекции Международного агентства по атомной энергии завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Два эксперта МАГАТЭ продолжат работу на атомной электростанции на постоянной основе.

Напомним, по состоянию на 5 сентября военные РФ все еще остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами. В машинных залах 1-го и 2-го блоков находятся грузовики с оружием и боеприпасами.

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