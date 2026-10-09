Четыре прорыва ВСУ на востоке Донбасса: карта ISW опровергает "успехи" Кремля — Newsweek

Война в Украине / © ТСН.ua

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Силы обороны Украины добились успехов на нескольких участках фронта на востоке Донбасса, совершив четыре прорыва, которые отражены на карте американского Института изучения войны (ISW). Наступление украинских войск к востоку от Славянска и Краматорска признают даже прокремлевские военные блогеры, несмотря на заявления российского руководства о якобы значительных территориальных завоеваниях.

Об этом пишет Newsweek.

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Украинские контратаки могут осложнить планы России по захвату так называемого крепостного пояса Донбасса, в который входят Славянск и Краматорск. По оценкам аналитиков, успехи ВСУ на Лиманском направлении также мешают российским войскам создать условия для наступления на эти города с севера.

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На карте ISW показаны четыре участка продвижения ВСУ

По данным Newsweek, российские военные блогеры, освещающие ход боевых действий в Telegram, сообщили о продвижении украинских сил к востоку от Краматорска. Среди результатов контратак они назвали освобождение Озерного и дальнейшее продвижение украинских военных на юг в районах Малиновки и Голубовки.

Еще два направления наступления, о которых сообщали российские источники — поля к востоку от Пискуновки и южная часть Миньковки. В целом эти изменения соответствуют четырем участкам, где украинские войска добились успехов, обозначенным на карте Института изучения войны.

Особое внимание аналитики уделили сообщениям российских блогеров о форсировании украинскими военными реки Северский Донец.

«Заявления российских мил-блогеров о том, что украинские войска переправились через реку Северский Донец, заслуживают внимания, поскольку эта река представляет собой серьезное природное препятствие», — отметил ISW в своей сводке.

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Последствия операции «Вивальди»

Украинские контратаки в районе Лимана являются частью операции «Вивальди», о которой сообщил командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий.

По оценке военного аналитика Гиорги Ревишвили, бывшего старшего советника Совета национальной безопасности Грузии, эта операция существенно улучшила позиции украинских войск к северу от Лимана и сорвала российские планы перерезать важные логистические маршруты.

«Операция "Вивальди" значительно укрепила позиции Украины к северу от Лимана, лишив российские войска возможности перерезать автодороги Харьков — Славянск и Изюм — Славянск, которые имеют критическое значение для украинской логистики», — заявил Ревишвили в комментарии Newsweek.

По оценке ISW, российские источники опасаются, что украинские контратаки на Славянском и Краматорском направлениях могут иметь серьезные последствия для попыток Москвы захватить крепостной пояс Донбасса.

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Если российским войскам не удастся восстановить контроль над лесными массивами к югу от Лимана, их продвижение к Славянску может столкнуться с серьезными трудностями и сопровождаться значительными потерями.

Что заявляют в Кремле

На фоне сообщений об успехах Украины российский президент Владимир Путин продолжает заявлять о масштабных территориальных завоеваниях своей армии. На прошлой неделе он утверждал, что в сентябре российские войска захватили около 1300 квадратных километров территории.

Однако оценка Института изучения войны существенно отличается от этих заявлений. По данным ISW, чистые территориальные завоевания России за соответствующий период составили примерно 80 квадратных километров. Аналитики резко раскритиковали утверждение Путина, поставив под сомнение достоверность приведенных им цифр.

Россия продолжает наносить удары по городам в Донецкой области

Несмотря на изменения на линии фронта, Донецкая область по-прежнему находится под постоянной угрозой российских атак. По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в четверг российский удар по автобусу в Краматорске привел к гибели по меньшей мере 33 человек, еще 22 человека получили ранения.

Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин осудил российские атаки на гражданское население.

«Россия приходит на украинскую землю со смертью. Она наносит удары по нашим городам, убивает наших людей и с каждым днем умножает свои преступления», — заявил он.

Newsweek сообщает, что обратился в Министерство обороны России за комментарием по поводу ситуации на фронте и ожидает ответа.

Напомним, что, хотя президент России Владимир Путин заявляет о скором захвате Донбасса, украинские военные проводят успешное контрнаступление. В этом году страна-агрессор захватила лишь чуть больше территории Украины, чем потеряла.

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