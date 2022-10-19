Четыре ракетных и 11 авиаударов: в Генштабе рассказали об обстрелах Украины

Российские оккупанты пытаются удержать захваченные территории и хотят наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также россияне обстреливают мирные города Украины и позиции ВСУ.

Об этом 19 октября говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения", — говорится в сообщении.

За сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и одиннадцать авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Ночью оккупанты также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью. аппаратами иранского производства "Shahed-136". Все они успешно сбиты Силами обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстрелы Украины 19 октября: что известно

Оккупанты в среду, 19 октября, атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что им удалось сбить 4 из 6 ракет и 10 иранских беспилотников-камикадзе.

В Чернигове разразился российский дрон-камикадзе. Известно о трех раненых.

Взрывы также звучали и в Винницкой области. Одна из ракет россиян попала по Бурштынской ТЭС, там вспыхнул пожар.

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