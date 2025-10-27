- Дата публикации
Категория
Война
Четыре слабости Путина, мешающие ему победить в Украине — версия американской разведки
Американские спецслужбы выявили четыре ключевых слабости Путина в войне против Украины: массовое использование резервистов, экономические трудности России, ограниченное продвижение на фронте и преимущество Украины в военных технологиях.
По данным большинства американских разведывательных агентств Путин продолжает верить в свою способность выиграть войну в Украине, но реальная ситуация выглядит иначе.
Два высокопоставленных собеседника американской разведки, которые общались с La Stampa на условиях анонимности, назвали четыре главных фактора, сдерживающих Москву на поле боя.
Массовое использование резервистов
Инцидент с пленным российским солдатом, пробывший на фронте всего 12 дней, показывает трудности Москвы в использовании резервистов.
В 2025 году Россия рекрутировала около 292 тысяч гражданских резервистов, но обучение длится недолго, а эффективность новобранцев ограничена. Кроме того, мобилизационный резерв создает большое финансовое бремя для государственной казны.
Экономический кризис
Россия живет в условиях инфляции более чем на 10% и высоких процентных ставок (17%). Рост экономики, по данным МВФ, замедлился до 0,6% по сравнению с 4% в 2024 году.
Расходы на войну оценивают в 150 млрд долларов, что усиливает давление на бюджет и потенциально повлияет на финансовую стабильность страны в 2026-2027 годах.
Неудачное продвижение на украинскую территорию
Американская разведка отмечает, что российским войскам не удается добиться значительных успехов в поле боя. Даже во время наступления на Покровск и Мирноград Москва теряла технику и бронетехнику, а украинская ПВО оставалась эффективной. Большие издержки на резервистов и технику не обеспечивают пропорциональных результатов.
Украинские технологии и военный потенциал
Украина существенно усилила свой оборонный потенциал. В частности, она производит высокотехнологичные беспилотники и развернула ракеты Фламинго с дальностью 3000 км и точностью наведения 14 метров.
Несмотря на некоторые недостатки, эти системы позволяют наносить удары вглубь российской территории и значительно ограничивают свободу действий Москвы.
Вывод
Американские аналитики уверены: Путин может пытаться эскалировать конфликт, но технологическое, экономическое и кадровое давление делают его шансы на победу в Украине ограниченными. Как отмечает бывший глава отдела России и Евразии Госдепа Джон Уильямс, "искаженное представление о реальных возможностях может привести к стратегическим просчетам".