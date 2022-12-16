Четыре столба густого дыма: в Сети показали удары РФ по Украине с высоты полета (видео)

На видео можно увидеть четыре густых столба дыма, поднимающихся над облаками.

Удары российских ракет по территории Украины были видны даже с борта самолета.

Об этом сообщают "Факты ICTV".

На самолете, пролетавшем в воздушном пространстве Молдовы, видны места ударов по украинской территории. В небе были видны четыре столба густого дыма, поднимающегося выше облаков.

Ракетные удары по Украине 16 декабря

Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. В воздушном пространстве столицы зафиксировали около 40 ракет, из них силы ПВО уничтожили 37 ракет.

"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие. Верьте в ВСУ!" – написал Валерий Залужный.

В Днепропетровской ОВА сообщили о 10 сбитых вражеских ракетах. В то же время были попадания по Запорожью — 15 ракет, в Кривом Роге ракета ударила по жилому дому. Пострадали 8 человек и 2 погибли. В Харькове – 10 ракетных ударов.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате обстрелов повреждены энергообъекты. В областях начались перебои со светом. Из-за российских атак по всей Украине ввели экстренные аварийные отключения света, некоторые населенные пункты полностью обесточены.

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