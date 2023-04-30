Четыре страны опасаются противостояния между Соединенными Штатами, Россией и Китаем: с чем это связано

Четыре ключевых страны стремятся избежать усиления противостояния между Соединенными Штатами, Россией и Китаем. Речь идет об Индии, Бразилии, Пакистане и Египте.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы американской разведки.

Как передает издание, страны пытаются сохранить лояльность, что ставит под угрозу глобальную повестку американского лидера Джо Байдена.

Матиас Спектор, научный сотрудник Фонда Карнеги, считает, что страны перестраиваются в тот момент, когда США сталкиваются с новой мощной конкуренцией, поскольку Китай демонстрирует новое экономическое и военное влияние.

"Непонятно, кто окажется в выигрышной позиции через 10 лет, потому им необходимо диверсифицировать свои риски", – сказал Спектор.

В материале говорится, что Пакистан был среди 32 стран, воздержавшихся от голосования за украинскую "формулу мира". Еще документ свидетельствует о том, что Индия также избегала занимать сторону Вашингтона или Москвы при разговоре между индийским советником по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом и его российским коллегой Николаем Патрушевым.

Несмотря на то, что администрация Байдена пытается уговорить, а не запугать развивающиеся страны, они, вероятно, сохранят осторожность.

"Эти страны смотрят на США, и США гораздо сильнее их. Когда вы имеете дело с мамонтом, не имеет значения, симпатизирует ли мамонт потому, что вы говорите. Когда он двигается, земля все равно трясется", — отметил эксперт.

Тем временем Китай резко ответил на упреки в "безграничной" дружбе с Россией. В Пекине заявили, что считают это вмешательством в отношения.

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