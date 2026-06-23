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Четыре стратегических удара по России: как Украина усилила давление на Путина
Украинские атаки и ситуация на фронте сформировали для Путина четыре параллельных проблемы. Среди них экономическое давление и потеря контроля за безопасностью тыла РФ.
Украина создала Путину сразу четыре проблемы одновременно. В частности, теперь Украина может наносить массированные ракетно-дроновые удары, которые выводят из строя или уничтожают российскую нефтеперерабатывающую отрасль. В последние недели у российского диктатора возникли четыре новые проблемы, спровоцированные ВСУ.
Об этом пишет Bild.
У Путина возникли четыре проблемы из-за Сил обороны Украины
Первой проблемой, созданной украинцами для Путина, является тупик на фронте. Стратегических изменений на фронте нет с 2023 года. Происходят только некоторые локальные сдвиги. При этом Украина и РФ постоянно атакуют друг друга, тратят оружие, топливо, уничтожают логистику.
Историк-славист профессор Ян К. Берендс заявил, что «ничейную землю» контролируют дроны:
«В центре фронта сформировалась зона шириной в много километров, ничейная земля, контролируемая дронами. Здесь Украина полностью добивается успехов и наносит российской армии тяжелые потери».
Идет война на истощение, ведь Россия не находит для себя средств, чтобы выиграть военным путем.
Второй серьезной проблемой РФ являются перебои в военной логистике. Поскольку Украина прицельно атакует нефтеперерабатывающие заводы, топливные резервуары и железнодорожную инфраструктуру в тылу России, вражеская экономика теряет миллиарды. Топлива не хватает как для фронта, так и для российского тыла.
Самая драматичная ситуация остается в Крыму, где даже частным лицам больше не выдают бензина.
Под ударом оказались маршруты поставок в Крым. Так удалось выяснить, что уничтожение инфраструктуры переработки и хранения нефти было более эффективным, чем ожидалось.
«Теперь вся российская экономическая и социальная жизнь находится под давлением», — говорит аналитик Стокгольмского Центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд.
Третья проблема россиян — неспособность защитить Крым. Эксперты и аналитики заявляют, что для РФ Крым является важнейшим символом империалистической политики Путина, поэтому неспособность его защищать от украинских ударов становится политическим бременем.
К тому же, эти атаки усложняют поставки для российских военных. Если россияне лишатся Крыма, это станет двойным ударом. Символическим — поскольку российская пропаганда всегда кричала о тесной связи Крыма с Россией, а также стратегической, ведь россияне потеряют форпост в Черном море.
Четвертая проблема, с которой Путин столкнулся за последние недели, — россияне начали ощущать войну на себе. Атаки на Крым, Москву, Воронеж, Екатеринбург и другие тыловые города дают россиянам возможность почувствовать войну на себе.
«Для значительной части российского населения война в первый раз становится отчетливо видимой, а ее как минимум экономические последствия — ясно ощутимыми». Война превратилась из своего рода компьютерной игры в повседневную реальность для миллионов россиян», — добавляет Андреас Умланд.
Аналитик отметил, что украинская тактика хорошо работает, поскольку горящий образ Москвы пропустить невозможно.
Россияне могли начать перебрасывать ПВО с фронта в Москву
Напомним, после успешной воздушной атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод россияне, вероятно, перебросили с фронта дополнительные средства ПВО для защиты столицы. Как сообщает Defense Express, в сети появилось видео с ЗРК «Панцирь», который стоял в боевом положении на эстакаде моста в Москве.
На фронтовое либо прифронтовое происхождение этого комплекса указывает его кабина, оборудованная защитными решетками.
Кроме того, аналитики заметили, что у «Панциря» был неполный боекомплект — по меньшей мере 2 ракеты из 6 возможных на одной из пусковых установок. По мнению экспертов, это свидетельствует о глубоком дефиците зенитных ракет у россиян.