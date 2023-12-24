Четыре танка и сотни окупантов: Генштаб обновил данные потерь российской армии в Украине

Также в течение суток ВСУ уничтожили 20 беспилотников и одну крылатую ракету.

Общие боевые потери противника по состоянию на 24 декабря 2023 ориентировочно составили личного состава около 353 190 оккупантов. В сутки украинские военные ликвидировали еще 800 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага в технике и вооружении:

танков ‒ 5858 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 10888 (+17) ед,

артиллерийских систем – 8314 (+28) ед,

РСЗО – 932 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 611 (+0) ед,

самолетов – 327 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6404 (+20),

крылатые ракеты ‒ 1614 (+1),

корабли/катера ‒ 22 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11022 (+27) ед,

специальная техника – 1229 (+6).

Потери ВС РФ по состоянию на 24 декабря 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Данные уточняются.

Напомним, на временно оккупированных территориях врагу не хватает квалифицированных кадров.

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