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Четыре танка и сотни окупантов: Генштаб обновил данные потерь российской армии в Украине

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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862
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Четыре танка и сотни окупантов: Генштаб обновил данные потерь российской армии в Украине

Потери / Фото: Associated Press

Также в течение суток ВСУ уничтожили 20 беспилотников и одну крылатую ракету.

Общие боевые потери противника по состоянию на 24 декабря 2023 ориентировочно составили личного состава около 353 190 оккупантов. В сутки украинские военные ликвидировали еще 800 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в технике и вооружении:

  • танков ‒ 5858 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10888 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 8314 (+28) ед,
  • РСЗО – 932 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 611 (+0) ед,
  • самолетов – 327 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6404 (+20),
  • крылатые ракеты ‒ 1614 (+1),
  • корабли/катера ‒ 22 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11022 (+27) ед,
  • специальная техника – 1229 (+6).
Потери ВС РФ по состоянию на 24 декабря 2023 г. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери ВС РФ по состоянию на 24 декабря 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Данные уточняются.

Напомним, на временно оккупированных территориях врагу не хватает квалифицированных кадров.

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Дата публикации
Просмотры
862
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