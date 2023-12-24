Четыре танка и сотни окупантов: Генштаб обновил данные потерь российской армии в Украине

Также в течение суток ВСУ уничтожили 20 беспилотников и одну крылатую ракету.
Общие боевые потери противника по состоянию на 24 декабря 2023 ориентировочно составили личного состава около 353 190 оккупантов. В сутки украинские военные ликвидировали еще 800 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага в технике и вооружении:
- танков ‒ 5858 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10888 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 8314 (+28) ед,
- РСЗО – 932 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 611 (+0) ед,
- самолетов – 327 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6404 (+20),
- крылатые ракеты ‒ 1614 (+1),
- корабли/катера ‒ 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11022 (+27) ед,
- специальная техника – 1229 (+6).
Данные уточняются.
Напомним, на временно оккупированных территориях врагу не хватает квалифицированных кадров.
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