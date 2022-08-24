"Чей Крым?": глава МИД Литвы выступил с интересной инициативой о пропуске россиян в ЕС

На фоне признания Литвой России государством, совершающим геноцид и поддерживающим терроризм, граждане РФ, которые едут в Евросоюз с туристическими целями, не должны пересекать границы ЕС.

В этом контексте глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страны ЕС только после ответа на вопрос о статусе временно оккупированного Россией украинского Крыма и поддерживают ли они войну против Украины.

Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, цитирует LRT.

Он пояснил, что пограничники страны ЕС могут спрашивать у граждан России, с какой целью те едут, а также могут поинтересоваться их отношением к действиям Путина насчет Украины.

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"Пограничник имеет право спросить: "Поддерживаете ли вы войну в Украине? Чей Крым?"… Если человек скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что его допуск не отвечает интересам нацбезопасности", — сказал глава литовской дипломатии.

Чиновник подчеркнул, что Литва может сделать это в одностороннем порядке. И добавил, что после прекращения авиасообщения со столицами европейских государств Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша являются основным маршрутом россиян и белорусов в Европу.

По его словам, если ЕС не согласится не выдавать россиянам визы для путешествий, литовские чиновники рассмотрят возможность предложить это сделать на региональном уровне. Речь идет о странах Балтии, Польше и, возможно, Финляндии. Он пояснил, что это решение может быть подобным тому, как сейчас Эстония не пропускает через границу определенные группы лиц, которые могут угрожать ее национальной безопасности.

"Прежде всего, мы хотим европейского решения, потому что оно является наиболее устойчивым и юридически правильным… Если такое не будет найдено, мы не будем исключать возможности поиска регионального решения", — отметил он.

Напомним, Венгрия против визовых ограничений для россиян.

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