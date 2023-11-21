Могут ли ВСУ совершить новый прорыв на фронте в ближайшее время: прогноз западных экспертов

Вооруженные сиды Украины провели ряд успешных операций под Запорожьем и на юге Донецкой области. Украинским воинам удалось прорвать хорошо укрепленные российские оборонные линии и захватить несколько населенных пунктов. Несмотря на это, не удалось решить главную задачу операции: выйти или приблизиться к Азовскому морю, чтобы выгнать российские войска из оккупированных частей Запорожской области и перерезать россиянам сухопутный коридор в Крым.

О том, возможен ли новый прорыв ВСУ, сделали прогноз западные эксперты, пишет BBC Украина.

Исчерпан ли наступательный потенциал ВСУ

Военный аналитик и глава польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка говорит, что украинский наступательный потенциал в основном исчерпан.

"Возможности проводить наступательные действия уже не только на юге, но и на востоке очень ограничены. И речь идет здесь и о средствах - то есть об артиллерии, и о человеческом потенциале", - рассказал он.

Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир объясняет, что уровень боевых действий достиг того, что у каждой посадки теперь появилось имя.

"Мы не измеряем прогресс километрами или сотнями метров. Мы теперь его измеряем в посадках", - отметил он.

Бои сейчас продолжаются преимущественно за клочки территории, они превратились в противостояние относительно небольших подразделений, борющихся за клочки территории.

"Украина все еще имеет территориальные успехи, но небольшие", - говорит старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, базирующийся в США Роб Ли. Следовательно, на сегодняшний день возможны продвижение не более 100 метров в день.

Майк Кофмат комментируя недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о "патовой ситуации" на поле боя предполагает, что такая установилась в некоторых районах.

Что повлияло на течение контрнаступления

Все четверо западных экспертов признают, что украинская армия понесла во время летнего наступления значительные потери.

"Моральный дух украинской армии остается высоким, но войска все больше устают", – отмечает в подкасте War On The Rocks Франц-Стефан Геди.

"Потери настолько велики, что украинцы должны восстанавливать некоторые бригады с нуля, — рассказывает Музыка в интервью польской радиостанции. — Особенно если речь идет о механизированной и пехотной компонентах, физически атакующих линию обороны противника".

По мнению Музыки, украинская армия не смогла достичь значительных территориальных достояний, в том числе потому, что использовала тактику наступления небольшими группами.

"Если ваша стратегия – дойти до Крыма, или до Токмака, использование тактики маленьких соединений просто не позволит этого достичь", – считает польский эксперт.

Война дронов

Украина активно применяет FPV-дроны на фронте, зато не меньше их в России, говорят аналитики.

В частности, благодаря им россияне наносят удар по любым скоплениям украинских военных.

"Если Украина не может достаточно сконцентрировать бронетехнику — танки, БМП и прочее, то добиться какого-нибудь быстрого прорыва просто невозможно", — отмечает Ли.

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Кофман говорит, что дроны пришли на замену минам, как надзорные, так и ударные.

"Украинский дрон обнаружил отряд российских военных. Через 30 секунд после этого этот отряд был атакован минометом. А через четыре минуты по этой группе солдат был нанесен удар кассетными боеприпасами. Вот и все. Четыре с половиной минуты — именно столько длилось все это сражение".

Как будут разворачиваться события в ближайшее время

Эксперты не делают конкретных выводов, однако отмечают, что следует ожидать продолжения позиционной войны зимой и весной.

"Украина не будет прекращать давление, и Россия тоже не перестанет пытаться перехватить инициативу. Мы увидим битву за то, кто сможет завладеть инициативой на постоянной основе в ближайшие месяцы", - считает Кофман.

Важнейшим фактором остаются традиционные вооружения, такие как артиллерия и бронетехника. Посредством артиллерии в основном наносятся удары по противнику, а бронетехника жизненно необходима для захвата позиций врага и эвакуации раненых.

Украина продолжает активно разрабатывать новые системы дронов, поэтому имеет некоторое инновационное преимущество перед Россией.

По мнению Ли, многое способно изменить также теоретически возможное появление новых средств радиоэлектронной борьбы, которые позволили бы подавлять работу беспилотников и создавать "пузыри безопасности" для тяжелой техники.

Геди говорит, что предсказать, как именно будет развиваться война, очень сложно, поскольку обе стороны быстро адаптируются к происходящему. "Три месяца назад мы видели немного другой фронт по сравнению с тем, что сейчас", – говорит эксперт.

И добавляет, что неизменным остается лишь основополагающий характер конфликта как войны на истощение.

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