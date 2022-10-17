Чиновник Еврокомиссии прибыл в Киев именно во время утренней атаки дронами-камикадзе: оказался в эпицентре событий

Петер Вагнер как раз прибыл с визитом в Киев поездом.

Прямо в эпицентре событий, во время атаки дронами-камикадзе, оказался чиновник Еврокомиссии Петер Вагнер, который именно прибыл с визитом в Киев поездом.

Глава службы инструментов внешней политики ЕС в восемь утра опубликовал фото с железнодорожного вокзала столицы и написал — "опять в Киеве с чудесным рассветом и очередной российской атакой".

Чиновник не стал отменять из-за опасности свой визит, зато отметил, с нетерпением ждет встречи на тему европейского кризисного реагирования, где будут обсуждаться многие темы — от борьбы с насилием против женщин до борьбы с дезинформацией, расследования военных преступлений и разминирования.

Вернуться к #Киив — с приятным восходом и другим российским Air Attack. Looking forward to first meetings on crisis response from violence against women to fighting #disinformation & investigating war crimes & demining. #StandWithUkraine pic.twitter.com/gnIkGIQcXw – Peter M. Wagner (@pmwBxl) October 17, 2022

Напомним, что по состоянию на 9 утра, в Киеве зафиксировано четыре попадания, в том числе и в жилой дом в Шевченковском районе.

"В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие — уточняем информацию", — написал мэр столицы.

Как сообщает КГГА, в настоящее время в центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Также из-за российской активности утром 17 октября все учебные заведения города перешли в дистанционный режим работы, поскольку воздушная тревога была объявлена до того, как были начаты сегодняшние занятия.

Стоит отметить, что вражеские дроны-камикадзе начали атаковать Украину по разным направлениям в ночь на 17 октября, с 3:30.

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