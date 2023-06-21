Чиновник "Укрэнерго" помогал РФ готовить новые удары по подстанциям в 5 областях — СБУ

Предатель также "сливал" ФСБ данные про уровень повреждений энергообъектов после вражеских обстрелов.

СБУ задержала "спящего" агента ФСБ, готовившего новые удары РФ по электроподстанциям на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей. Вражеским приспешником оказался чиновник регионального подразделения компании "Укрэнерго", возглавлявший группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Военные контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Харькове во время выполнения разведывательной задачи ФСБ.

Предатель, по указанию агрессора, собирал информацию о местоположениях ключевых электроподстанций на территории пяти областей. Кроме этого, российский агент сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также уровне их повреждений после вражеских обстрелов.

Разведданные потребовались России для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания этих областей Украины.

Российская спецслужба завербовала предателя еще задолго до начала полномасштабного вторжения и перевела в "спящий режим".

"После 24 февраля 2022 года ФСБ "активировала" своего агента и определила ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для коммуникации использовали заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. Полученные сведения предатель передавал оккупантам через "связного", который находился во временно оккупированной Горловке", — рассказали правоохранители.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, работник "Укрзализныци" помогал РФ сорвать контрнаступление ВСУ и планировал подорвать железную дорогу на Днепропетровщине.

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