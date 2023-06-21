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Чиновник "Укрэнерго" помогал РФ готовить новые удары по подстанциям в 5 областях — СБУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Чиновник "Укрэнерго" помогал РФ готовить новые удары по подстанциям в 5 областях — СБУ

Чиновник "Укрэнерго" помогал РФ готовить новые удары по подстанциям. / Фото: Служба безопасности Украины

Предатель также "сливал" ФСБ данные про уровень повреждений энергообъектов после вражеских обстрелов.

СБУ задержала "спящего" агента ФСБ, готовившего новые удары РФ по электроподстанциям на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей. Вражеским приспешником оказался чиновник регионального подразделения компании "Укрэнерго", возглавлявший группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Военные контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Харькове во время выполнения разведывательной задачи ФСБ.

Предатель, по указанию агрессора, собирал информацию о местоположениях ключевых электроподстанций на территории пяти областей. Кроме этого, российский агент сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также уровне их повреждений после вражеских обстрелов.

Разведданные потребовались России для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания этих областей Украины.

Российская спецслужба завербовала предателя еще задолго до начала полномасштабного вторжения и перевела в "спящий режим".

"После 24 февраля 2022 года ФСБ "активировала" своего агента и определила ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для коммуникации использовали заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. Полученные сведения предатель передавал оккупантам через "связного", который находился во временно оккупированной Горловке", — рассказали правоохранители.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, работник "Укрзализныци" помогал РФ сорвать контрнаступление ВСУ и планировал подорвать железную дорогу на Днепропетровщине.

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Дата публикации
Просмотры
2150
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