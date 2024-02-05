Чиновник Верховного Суда предлагал "отдать РФ южные регионы" и "захватить" Львов — подробности

Мужчина оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.
Служба безопасности Украины разоблачила главу одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины, оправдывающего вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию Украины. Ему грозит до восьми лет заключения.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В распоряжении СБУ оказались записи разговоров, в которых фигурант отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.
Кроме того, чиновник предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов.
Фигурант выражал свои надежды на скорую оккупацию нашего государства с последующей установкой на ее территории кремлевского режима.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено:
- мобильные телефоны и компьютеры с поличным;
- почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;
- специальное техническое средство незаконной слежки;
- прокремлевскую литературу.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).
Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ – среди предателей – чиновница горсовета и инженер оборонного завода.
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