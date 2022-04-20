Чиновники США обеспокоены угрозой использования Россией ядерного оружия больше, чем когда-либо со времен холодной войны – CNN

Чиновники США обеспокоены угрозой использования Россией ядерного оружия больше, чем когда-либо со времен холодной войны – CNN

Военные США постоянно следят за российским ядерным арсеналом, поскольку война в Украине продолжается.

Министр обороны Ллойд Остин два-три раза в неделю проводит инструктаж от генерала-чиновника США, курирующего ядерное оружие и оборону страны.

Об этом пишет CNN с ссылкой на многих оборонных чиновников.

В настоящее время США не видели никаких признаков того, что Россия предприняла какие-либо шаги для подготовки ядерного оружия к использованию во время войны. Однако два источника издания, знакомые с последними оценками разведки, сообщили, что американские чиновники более озабочены угрозой использования Россией ядерного оружия, чем когда-либо со времен холодной войны.

Тем не менее, маловероятно, что президент России Владимир Путин использует любой вид ядерного оружия, и один из источников оценивает шансы такого применения в около 1%.

Издание также пишет, что глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард предоставляет Остину и другим высшим руководителям Пентагона обновленную разведывательную информацию о статусе российского арсенала и любых действиях, которые могут вызвать беспокойство.

Там содержится информация от разведывательного сообщества, которое внимательно следит за заявлениями Путина и других российских чиновников. Официальные лица США подчеркнули, что если между запланированными встречами возникнут внезапные события, Остин и глава Объединенного комитета начальников генерал Марк Милли будут быстро проинформированы.

Издание отмечает, что мониторинг любой возможной ядерной деятельности всегда был приоритетом для Пентагона. Однако срочность усилий выросла вскоре после того, как Россия начала свое вторжение в феврале, когда Путин привел силы сдерживания страны, включая ядерное оружие Москвы, в наивысшее состояние готовности.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Россия может применить ядерное оружие. Так что миру нужно серьезно к этому готовиться, например – "подписывать бумагу, зажимать их экономику так, чтобы у них не было даже мнения об этом".

19 апреля глава МИД России Сергей Лавров заверил, что государство не рассматривает возможность использования ядерного оружия в Украине.

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