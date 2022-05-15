Чиновнику "Укрзализныци" уведомлено о подозрении в госизмене

Чиновнику "Укрзализныци" уведомлено о подозрении в госизмене

Подозреваемый активно помогает врагу в проведении подрывной деятельности против Украины.

Чиновнику "Укрзализныци" уведомлено о подозрении в госизмене из-за помощи в возобновлении сообщения между оккупированными территориями Донбасса и России.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в марте 2022 года начальник станции "Южнодонбасская" регионального филиала "Донецкая железная дорога" перешел на сторону оккупантов, согласившись на предложение оккупационных властей РФ, он занял аналогичную должность в структуре псевдоминистерства транспорта "ДНР".

"Находясь на этом посту, подозреваемый активно помогает врагу в проведении подрывной деятельности против Украины. Он лично контролирует проведение ремонтных работ на территории станции, которая получила повреждения во время боевых действий, с целью скорейшего восстановления железнодорожного сообщения между временно оккупированной территорией Донецкой области и РФ ", – сообщает прокуратура.

Сообщение требуется захватчикам для переправки военной техники и личного состава для проведения наступательных действий против ВСУ.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении должностному лицу акционерного общества «Укрзализныця» в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, жители Закарпатья объявили подозрение за участие в эфирах пропагандистов РФ.

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