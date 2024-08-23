Численность группы "Вагнера" за последний год сократилась в десять раз – британская разведка

По сравнению с пиковой численностью состава около 50 тысяч человек в 2023 году "Вагнер" теперь сохраняет около 5 тысяч в своих остаточных формированиях в Беларуси и Африке.

Численность группы "Вагнера" за последний год сократилась в десять раз. Остатки находятся в Беларуси и Африке.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, сегодня первая годовщина смерти нескольких ключевых лидеров группы "Вагнера", включая ее владельца Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Вагнера Уктина, погибших в авиакатастрофе, почти наверняка из-за взрыва на борту. С тех пор группа "Вагнера" становилась все более раздробленной, и многие выжившие высокопоставленные деятели покинули группу.

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Андрей "Седой" Трошев, бывший генеральный директор группы "Вагнера", присоединился к Министерству обороны России, вероятно, в составе ЧВК "Редут" минобороны России, которой было поручено сформировать отряды "добровольческого корпуса" для войны в Украине.

Александр "Ратибор" Кузнецов, бывший командир 1-го штурмового отряда группы "Вагнера", присоединился к отряду чеченского "спецназа" "Ахмат". Борис "Зомби" Нижевенок, бывший командир 3-го штурмового отряда "Вагнера", возглавил в мае 2024 года подразделение "Восток-V".

По данным британской разведки, многочисленные ветераны "Вагнера" последовали за этими и другими бывшими лидерами "Вагнера", выйдя из группы.

"По сравнению с пиковой численностью состав около 50 тысяч человек в 2023 году, "Вагнер" теперь, скорее всего, хранит около 5 тысяч человек в своих остаточных формированиях в Беларуси и Африке", — отметили в Минобороны Британии.

Напомним, 23 августа 2023 года стало известно, что в РФ разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Российские пропагадистские телеграммы-каналы тогда писали, что самолет главаря "Вагнера" сбили российские средства ПВО.

Военные эксперты рассказали о последствиях после смерти главаря российских боевиков.

В Мали местные повстанцы уничтожили колонну российских наемников ЧВК "Вагнер"

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