Численность нападений растет: в Forbes подсчитали атаки "Шахедов" на Украину и указали на дальнейшие действия РФ

В то же время, Украина дает отпор, в частности, путем изменения тактики борьбы как кинетическими, так и электронными средствами.

За первые 11 дней сентября 2024 года Россия запустила по Украине более 400 ударных беспилотников "Шахед". И частота приступов растет.

Об этом говорится в материале Forbes.

Всего в августе было совершено почти 800 атак "Шахедов" на Украину, что является самым большим показателем 2024 года. Россия наращивает производство своего оружия дальнего радиуса действия и, в частности, нацеливает на украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь "заморозить страну этой зимой".

Однако Украина придумала инновационную систему обнаружения враждебных БПЛА.

В последние месяцы вражеские дроны начали летать на большой высоте и снижаться только перед целью.

"Дроны сменили тактику и летают над Украиной на высоте 2 км, а часто и 4-5 км. Это сделано для того, чтобы избежать попадания под удар мобильных огневых групп", — отметил аналитик Сергей Флеш в Телеграмм-канале.

Издание отметило, что Украина бережет ракеты Patriot и Iris для баллистических ракет, а не для беспилотников, что заставило ее изменить тактику. В частности, военно-воздушные силы стали ключевым игроком в борьбе с дронами.

Журналисты отметили, что есть подтверждение на видео, как украинские вертолеты сбивают "Шахеды", и теперь это, похоже, стандартная тактика. Высоко летящие дроны оказываются радаром ПВО, а вертолет Ми-8 может лететь рядом, пока бортовой стрелок стреляет по нему из пулемета. Вертолеты Ми-24 также используются для этой цели, сбивая дроны с помощью 23-мм пушки.

"Эта тактика оказалась успешной. В августовском отчете отмечено, что уровень уничтожения "шахедов" вырос до 91% за последние полгода по сравнению с 80% за предыдущие 6 месяцев", — пишут журналисты Forbes.

В ночь на 11 сентября, три "Шахеда" сделали петлю и вернулись обратно в РФ. Кроме того, несколько дронов в августе вошли в воздушное пространство Беларуси, где некоторые из них были перехвачены истребителями. По крайней мере, один дрон пролетел над территорией Польши 26 августа.

7 сентября Румыния подняла истребители, когда БПЛА пересек границу. 9 сентября Латвия подтвердила, что российский дрон упал на ее территории.

Напомним, украинские эксперты также указывают на террор Украины "Шахедами" РФ. Враг почти каждую ночь выпускает БПЛА по Киеву. Причем атаки в большинстве своем не массированы — 5-6 БпЛА, которые к утру уже кружат над городом.

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