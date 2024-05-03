Численность российских войск в Украине значительно увеличилась: Павлюк назвал цифру

Количество российских оккупантов на украинских территориях с начала полномасштабного вторжения значительно возросло. В настоящее время в Украине находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.

Он прогнозирует, что численность россиян может увеличиться в течение года, поскольку Россия увеличивает силы для летних наступательных операций.

"Мы считаем, что россияне хотят мобилизовать еще 100 тысяч военнослужащих и что они будут использовать их для усиления своих сил, уже находящихся в Украине, в июне и июле", — заявил он.

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Павлюк также добавил, что россияне ежемесячно теряют до 30 тысяч человек убитыми и ранеными

"Мы считаем, что до конца года россияне намерены мобилизовать еще около 300 тысяч солдат. Но при этом они ежемесячно теряют от 25 000 до 30 000 человек убитыми и ранеными", – подчеркнул он.

Ранее в ГУР сообщалось, что на временно оккупированных территориях размещены 35 тысяч человек "росгвардии".

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