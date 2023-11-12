Число авиаударов снова возросло, оккупанты пытаются наступать: Штупун о ситуации под Авдеевкой

Российские оккупанты увеличили количество авиаударов на Авдеевском направлении. Только за предыдущие сутки — дважды. Для этого враг в основном использует управляемые авиационные бомбы из самолетов Су-35.

Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Он сообщил, что украинские защитники отбили 18 попыток врага идти вперед в районах Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского. Для этого РФ привлекла осужденных за уголовные преступления.

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"Позавчера враг понес ощутимые потери, ему нужна перегруппировка. Он начал применять авиацию, бросает КАБы — большие 500-килограммовые управляемые авиабомбы", — говорит спикер.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ потеряла более 10 тысяч кафиров под Авдеевкой.

"Мы ждем дальнейших действий врага. У него есть определенные силы. Мы ожидаем и готовы к дальнейшей активизации. Позавчера он пытался идти вперед, понес значительные потери, сегодня перегруппировывается, но сброс авиабомб — это определенная подготовка к дальнейшим действиям", — добавил Штупун.

В настоящее время россияне пытаются максимально усложнить наши логистические возможности. В ответ воины ВСУ делают тоже самое.

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Российские войска 10 ноября вели наступательные действия в районе Авдеевки, его результаты не подтверждены.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

Незадолго до выборов президента в РФ оккупантам нужно выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а именно на одно из направлений – в Купянск, который остается на повестке дня оккупационной армии. Враг имеет целью остановить руки ВСУ.