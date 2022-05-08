Число человеческих жертв в Мариуполе может быть намного больше 20 тысяч — Денисова

Число человеческих жертв в Мариуполе может быть намного больше 20 тысяч — Денисова

Оставшиеся в городе мариупольцы вынуждены выполнять приказы российских военных, что позволяет получать продуктовые пайки и также быть в относительной безопасности.

В Мариуполе под каждым разобранным домом обнаруживают десятки трупов мирных жителей.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Итак, есть вполне обоснованные подозрения, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю будут гораздо больше 20 тысяч", — отметила она.

По ее словам, мэрия города имеет свидетельство мужчины, которому пришлось выполнять эту страшную работу. Он рассказал, что у многих мариупольцев от увиденного начались нервные срывы.

"Российские захватчики не позволяют хоронить горожан, погибших в собственных домах. Следовательно, на дверях их жилья оставляют надписи, на которых указывают не дату смерти, а обнаружение трупа. Они ждут очереди на похороны прямо в квартирах или домах", — сообщила Денисова.

Напомним, командир "Азова" назвал, до какого момента возможна была деблокада Мариуполя.

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