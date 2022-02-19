Число обстрелов растет: за минувшие сутки боевики 66 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Число обстрелов растет: за минувшие сутки боевики 66 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

За прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Об этом 19 февраля в утренней сводке сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Болотное — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Старогнатовку — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.

Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.

Новоселовку вторую – из минометов калибра 82 мм.

Четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм.

Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово – из минометов калибра 82 мм.

Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.

Одиннадцать раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Три раза Нью Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.

Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.

Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Пять раз Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из минометов калибра 120 мм.

Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.

Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Новогригорьевку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.

Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Лопаскино – из минометов калибра 120 мм.

Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

Николаевку – из минометов калибра 82 мм.

Зайцево – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет.

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 12 нарушений, 11 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли: трижды Новотроицкое — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, Гранитное и Новоселовку — из артиллерии калибра 122 мм, трижды Старогнатовку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 мм калибра и 82 мм, Водяное – из минометов калибра 120 мм, Широкино – из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 февраля, на Донбассе российские оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня, 43 из них — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Один украинский военный получил ранение, еще один – боевое травмирование. Также ранения получили двое мирных жителей.

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