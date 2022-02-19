Число обстрелов растет: за минувшие сутки боевики 66 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
За прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом 19 февраля в утренней сводке сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.
Так, российско-оккупационные войска обстреляли:
- Дважды Болотное — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
- Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
- Пять раз Старогнатовку — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
- Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.
- Новоселовку вторую – из минометов калибра 82 мм.
- Четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм.
- Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово – из минометов калибра 82 мм.
- Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.
- Одиннадцать раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
- Три раза Нью Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.
- Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.
- Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Пять раз Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Попасную – из минометов калибра 120 мм.
- Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.
- Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.
- Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды Новогригорьевку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.
- Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
- Лопаскино – из минометов калибра 120 мм.
- Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
- Николаевку – из минометов калибра 82 мм.
- Зайцево – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
- Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет.
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 12 нарушений, 11 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли: трижды Новотроицкое — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, Гранитное и Новоселовку — из артиллерии калибра 122 мм, трижды Старогнатовку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 мм калибра и 82 мм, Водяное – из минометов калибра 120 мм, Широкино – из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Напомним, за прошедшие сутки, 17 февраля, на Донбассе российские оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня, 43 из них — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Один украинский военный получил ранение, еще один – боевое травмирование. Также ранения получили двое мирных жителей.
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