Число погибших детей в Украине в результате агрессии РФ возросло до 243

Число погибших детей в Украине в результате агрессии РФ возросло до 243

Президент Зеленский привел отдельные истории погибших украинских детей.

За 98 дней вторжения России в результате ударов оккупантов пострадали не менее 689 детей.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на 2 июня.

"И это только те, о ком мы знаем. У нас пока нет всей информации с территории, которая сейчас остается оккупированной", – отметил глава государства.

По его словам, сейчас известно, что 446 детей ранены, 243 ребенка погибли. Еще 139 пропали без вести.

Президент привел отдельные истории погибших украинских детей.

Маленький Денис из Житомирской области из села Малиновка погиб вместе со всей семьей , когда российский самолет сбросил бомбы на село. Денису не было и двух лет.

из Житомирской области из села Малиновка , когда российский самолет сбросил бомбы на село. Денису Степану из села Новые Петровцы Киевской области не было и трех лет , когда российский снаряд ударил по двору дома. Малыш получил смертельные ранения.

из села Новые Петровцы Киевской области , когда российский снаряд ударил по двору дома. Малыш получил смертельные ранения. 14-летняя Аня из Бучи в Киевской области была убита, когда российские военные обстреляли микроавтобус на дороге.

"Люди просто пытались спастись. Аня была в той машине вместе с мамой и бабушкой. Погибли они все", – рассказал Зеленский.

В Бородянке российский танк ударил по обычному жилому дому. Тогда погибла 2-летняя Полина.

Арина из Николаевской области 5 марта получила осколочные ранения в результате артиллерийских обстрелов, оккупанты били по обычному жилищному сектору. Девочка скончалась в больнице. В июне Арине могло бы исполниться 4 года.

5 марта получила осколочные ранения в результате артиллерийских обстрелов, оккупанты били по обычному жилищному сектору. Девочка скончалась в больнице. В июне Арине могло бы исполниться Святославу из Одессы было 15 лет. 2 мая он был убит ракетным ударом России по общежитию.

было 15 лет. 2 мая он был убит ракетным ударом России по общежитию. Семилетняя Алиса из Ахтырки Сумской области погибла во второй день полномасштабной войны в результате российского артиллерийского обстрела.

Сумской области погибла во второй день полномасштабной войны в результате российского артиллерийского обстрела. Никите из города Изюма на Харьковщине было три года . В ночь на 3 марта малыш был убит в результате российского авиаудара по городу. Всего в ту ночь погибли девять человек.

на Харьковщине было . В ночь на 3 марта малыш был убит в результате российского авиаудара по городу. Всего в ту ночь погибли Две сестры – Варвара и Полина из Мариуполя. Варваре было 14 лет, а Полине – 11. Они погибли в результате российского обстрела жилого дома.

"Я назвал сейчас только десять детей из списка двухсот сорока трех. И это не просто цифры. Каждая строка – это отдельный мир, который был уничтожен армией России.

В этом перечне есть и те, о ком вообще ничего неизвестно, даже имя... 243 ребенка! Вечная память каждому и каждой, чья жизнь была убрана российской войной против нас, против украинцев, против Украины", – подытожил Зеленский.