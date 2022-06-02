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Число погибших детей в Украине в результате агрессии РФ возросло до 243

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Число погибших детей в Украине в результате агрессии РФ возросло до 243

Фото: gettyimages.com

Президент Зеленский привел отдельные истории погибших украинских детей.

За 98 дней вторжения России в результате ударов оккупантов пострадали не менее 689 детей.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на 2 июня.

"И это только те, о ком мы знаем. У нас пока нет всей информации с территории, которая сейчас остается оккупированной", – отметил глава государства.

По его словам, сейчас известно, что 446 детей ранены, 243 ребенка погибли. Еще 139 пропали без вести.

Президент привел отдельные истории погибших украинских детей.

  • Маленький Денис из Житомирской области из села Малиновка погиб вместе со всей семьей, когда российский самолет сбросил бомбы на село. Денису не было и двух лет.
  • Степану из села Новые Петровцы Киевской области не было и трех лет, когда российский снаряд ударил по двору дома. Малыш получил смертельные ранения.
  • 14-летняя Аня из Бучи в Киевской области была убита, когда российские военные обстреляли микроавтобус на дороге.

"Люди просто пытались спастись. Аня была в той машине вместе с мамой и бабушкой. Погибли они все", – рассказал Зеленский.

В Бородянке российский танк ударил по обычному жилому дому. Тогда погибла 2-летняя Полина.

  • Арина из Николаевской области 5 марта получила осколочные ранения в результате артиллерийских обстрелов, оккупанты били по обычному жилищному сектору. Девочка скончалась в больнице. В июне Арине могло бы исполниться 4 года.
  • Святославу из Одессы было 15 лет. 2 мая он был убит ракетным ударом России по общежитию.
  • Семилетняя Алиса из Ахтырки Сумской области погибла во второй день полномасштабной войны в результате российского артиллерийского обстрела.
  • Никите из города Изюма на Харьковщине было три года. В ночь на 3 марта малыш был убит в результате российского авиаудара по городу. Всего в ту ночь погибли девять человек.
  • Две сестры – Варвара и Полина из Мариуполя. Варваре было 14 лет, а Полине – 11. Они погибли в результате российского обстрела жилого дома.

"Я назвал сейчас только десять детей из списка двухсот сорока трех. И это не просто цифры. Каждая строка – это отдельный мир, который был уничтожен армией России.

В этом перечне есть и те, о ком вообще ничего неизвестно, даже имя... 243 ребенка! Вечная память каждому и каждой, чья жизнь была убрана российской войной против нас, против украинцев, против Украины", – подытожил Зеленский.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что самым младшим детям, погибшим от рук российских оккупантов в Украине, было 23 дня, 1,5 и 3 месяца.

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