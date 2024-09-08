Число погибших и раненых в результате ракетного удара по Полтаве увеличилось: новые цифры

В результате российского удара ранения получили 328 человек.
После массированного обстрела Полтавы 3 сентября количество погибших возросло до 58. Один из пострадавших скончался в больнице.
Об этом сообщил секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова.
"В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара по Институту связи 3 сентября", — сообщила она.
Позже глава Полтавской ОВ сообщил, что в больницах скончались еще три человека.
По официальным данным, в результате обстрела 328 человек получили ранения.
Напомним, утром 3 сентября россияне устроили по Институту связи в Полтаве двумя баллистическими ракетами.
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