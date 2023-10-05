Число погибших под Купянском снова возросло: чем россияне ударили по кафе

Сегодня, 5 октября, россияне нанесли ракетный удар по селе Гроза Купянского района. Там уничтожены магазин и кафе, в котором находились около 60 человек.
В результате ракетного удара по селе погибли уже 50 человек.
Об еще одном погибшем около 17:20 сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"К сожалению, количество погибших в селе Гроза возросло до 50 человек", — написал он.
По словам Клименко, предварительно россияне ударили по заведению ракетой "Искандер".
Удар по селе Гроза Купянского района 5 октября
В четверг, 5 октября, россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области. В кафе, которое россияне уничтожили, происходили поминки за односельчанином. То есть из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде.
ТСН.ua собрали все, что известно о трагическом ударе оккупантов.
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