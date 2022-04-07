Число погибших в Буче растет каждый день, 90% с пулевыми ранениями – мэр о ситуации в городе

Число погибших в Буче растет каждый день, 90% с пулевыми ранениями – мэр о ситуации в городе

Пока ни света, ни воды, ни газа в городе нет.

Число погибших гражданских от рук российских оккупантов в Буче на Киевщине растет каждый день. По состоянию на среду, 6 апреля, было найдено 320 тел.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук.

По его словам, 90% людей погибли из-за расстрелов, у них пулевые ранения. Тела местных жителей находят в частных усадьбах, парках, скверах, братских могилах.

"В Буче обнаружено три места: это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще — улицы Вокзальная, Яблонская и детский лагерь "Променистый", где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями", — рассказал Федорук.

Мэр Бучи отметил, что в городе сейчас работают криминалисты, правоохранители и спасатели. В процессе задействованы все соответствующие международные и украинские органы. Списки погибших будут обнародованы после установления имен граждан.

Федорук добавил, что критическая инфраструктура в городе полностью разрушена, ее начали восстанавливать. Из-за российских обстрелов также разрушены 112 частных домов, более сотни повреждены, в том числе 18 многоэтажек.

"В Буче сейчас и в регионе действует комендантский час до 7 апреля включительно. Какие будут приняты решения после этого, неизвестно. Но я не рекомендовал бы до окончательного решения гражданским, не задействованным в коммунальной сфере, медицине или социальной сфере, возвращаться в город. Особенно это касается женщин и детей, потому что пока ни света, ни воды, ни газа в городе нет", — подчеркнул мэр.

Напомним, теперь в чатботе "єВорог" можно сообщить о российских убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле. Благодаря этой информации нелюди, совершавшие геноцид украинцев, станут известны на весь мир.

Как выглядят Буча, Гостомель, Ирпень с высоты птичьего полета

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