Число погибших в Днепре возросло до 14 человек - ОВА

В Днепре количество погибших в результате российского ракетного удара выросло до 14 человек. Еще два тела спасатели обнаружили под завалами дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram.

"Днепропетровщина. 15 января, 02.50. 14 погибших... 38 человек спасатели извлекли из-под завалов" — написал он.

Спасатели продолжают поисковую операцию.

"Спасательная операция в Днепре продолжается. Судьба 26 человек еще неизвестна...", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме осудили российские бомбардировки мирных украинских городов 14 января, в результате чего был разрушен подъезд жилого дома в Днепре.

Ранее ТСН информировал, что власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.

Кроме того, мы ранее сообщали, что украинская разведка намекнула российским летчикам о возмездии за атаку на жилой дом в Днепре.

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