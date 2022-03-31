Число погибших в результате ракетного удара по зданию ОГА в Николаеве возросло до 16

Число погибших в результате ракетного удара по зданию ОГА в Николаеве возросло до 16

Всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей из-под них.

Число погибших в результате попадания ракеты в здание облгосадминистрации в Николаеве возросло до 16 человек.

Об этом 31 марта сообщила ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 31 марта погибли 16 человек (спасателями деблокированы из-под завалов 15 тел погибших, 1 человек умер в реанимации). Сейчас работает 47 спасателей и 9 единиц техники. В 08:00 пройдет смена личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательная операция продолжается: всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей из-под них.

Напомним, что около 08:45 29 марта в результате обстрела и попадания крылатой ракеты в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации произошло разрушение ее центральной секции с 9 по 1 этажи без последующего горения. Как отмечал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, большинству работающих в ОВА чудом удалось спастись, это от 50 до 100 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших в результате попадания ракеты в здание ОГА.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: