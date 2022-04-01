Число погибших в результате ракетного удара по зданию ОГА в Николаеве возросло до 24

Работы по разбору завалов и поиску людей из-под них продолжаются круглосуточно.
Число погибших в результате попадания ракеты в здание облгосадминистрации в Николаеве возросло до 24 человек.
Об этом 1 апреля сообщила ГСЧС.
"По состоянию на 07:00 1 апреля в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации и ее разрушения погибли 24 человека. Из-под завалов спасатели достали 23 тела погибших и 1 человек умер в больнице. Работы продолжаются круглосуточно", — говорится в сообщении.
Напомним, что около 08:45 29 марта в результате обстрела и попадания крылатой ракеты в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации произошло разрушение ее центральной секции с 9 по 1 этажи без последующего горения. Как отмечал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, большинству работающих в ОВА чудом удалось спастись, это от 50 до 100 человек. Ранее сообщалось о 20 погибших в результате попадания ракеты в здание ОГА.
24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 37-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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